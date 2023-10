Zazzaroni sul caso scommesse: «Un’autentica tragedia sportiva, ma reagiamo con la testa» ha scritto sul Corriere

Ivan Zazzaroni è intervento questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport per argomentare il caso scommesse che sta sconvolgendo il calcio italiano in questi ultimi giorni. Di seguito la sua riflessione.

ZAZZARONI – «Siamo nuovamente di fronte a un’autentica tragedia sportiva mentale e morale, ma dobbiamo provare a ragionare e agire con la testa, non con il fegato, senza farci prendere dall’ansia giustizialista. Trovate che sia una mossa intelligente la decapitazione sulla sfiducia della federazione proprio in un momento in cui si rende necessaria la stabilità istituzionale? A questo punto pretendere anche le dimissioni di famigliari e degli amici dei genitori…»