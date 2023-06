Zazzaroni: «Avversarie del Napoli per lo scudetto? Ecco chi saranno». Le parole del giornalista in vista della prossima stagione

Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale del mercato del Milan e della lotta scudetto del prossimo anno. Ecco le sue parole:

«Le avversarie del Napoli per lo Scudetto? C’è la Juventus che però deve vendere prima di comprare, così come dovrebbe fare anche la Roma. Il Milan invece ha un budget per fare acquisti limitato».