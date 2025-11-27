Zazzaroni parla di Modric: l’elogio del giornalista per il campione croato. Segui le ultimissime sui rossoneri

Ivan Zazzaroni, l’autorevole direttore de Il Corriere dello Sport, ha partecipato al consueto dibattito radiofonico di Maracanà su TMW Radio, e ha offerto una riflessione acuta sulla narrazione sportiva e sui profili di calciatori che oggi hanno la profondità per raccontare storie veramente interessanti.

Nel contesto di un calcio spesso dominato dai giovani emergenti, Zazzaroni ha chiarito la sua preferenza per i campioni con una storia alle spalle: “Uno che può dirmi delle cose. Non ho mai intervistato dei ventenni, che non possono raccontare nulla. Serve qualcuno di interessante,” ha affermato il direttore.

✨ Luka Modric: Il Campione Senza Tempo nel Mirino di Zazzaroni

Il primo nome che il giornalista indica come obiettivo ideale è quello di Luka Modric, l’eterno centrocampista croatodel Real Madrid, vincitore del Pallone d’Oro e faro assoluto della sua nazionale.

“Magari Modric, fatto in una certa maniera è interessante,” ha detto Zazzaroni, riferendosi chiaramente alla carriera leggendaria, alla longevità incredibile e alla personalità riservata del fuoriclasse croato. La sua storia, fatta di sacrifici e trionfi, rappresenta l’essenza del racconto sportivo che il direttore cerca.

🐂 Lautaro Martinez: Il Capitano Nerazzurro tra Caos e Verità

L’altro profilo citato da Zazzaroni è Lautaro Martinez, l’attaccante argentino e capitano dell’Inter, nonché acerrimo rivale del Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare.

Il direttore vede nel ‘Toro’ non solo un goleador implacabile, ma anche un personaggio in grado di offrire spunti inaspettati: “E poi chi può far casino è Lautaro, che può raccontare cose diverse,” ha chiosato Zazzaroni, suggerendo che l’attaccante nerazzurro potrebbe svelare retroscena o emozioni intense legate al calcio giocato e alla pressione mediatica.

In un panorama giornalistico che deve scegliere con cura le sue voci narranti, la selezione di Zazzaroni mette in luce l’esigenza di profondità e di sostanza. Mentre il Diavolo lavora per rinforzare la sua squadra con l’esperienza di Allegri e le mosse di mercato di Tare, la stampa cerca protagonisti che abbiano vissuto abbastanza per offrire al pubblico veritàe punti di vista unici.