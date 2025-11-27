Connect with us

Calciomercato Milan, il Corriere dello Sport avvisa: servono rinforzi urgenti per aiutare Allegri e puntare allo scudetto. I ruoli chiave

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Fabio Silva? Il talento portoghese apre ai rossoneri, ma c'è la concorrenza delle big italiane per gennaio

Santiago Gimenez Milan, addio possibile a gennaio: le smentite non cancellano i dubbi ma... Ultimissime

Verratti suggestione di lusso per la Serie A: Spalletti lo sogna alla Juve, ma sullo sfondo resta il Milan e il rapporto speciale con Ibrahimovic

Bernardo Silva Milan, il sogno a parametro zero si accende: Romano svela la verità sulle trattative con i club italiani

Calciomercato Milan, il Corriere dello Sport avvisa: servono rinforzi urgenti per aiutare Allegri e puntare allo scudetto. I ruoli chiave

3 secondi ago

Allegri

Calciomercato Milan, il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulle mosse rossonere a gennaio: servono rinforzi per Allegri

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica la sua prima pagina a un’analisi approfondita sulle necessità impellenti della società di via Aldo Rossi, titolando in maniera inequivocabile: “Il mercato per aiutare Allegri”. Il quotidiano sportivo mette in luce un dato statistico che spiega molte delle dinamiche viste finora in campo: Massimiliano Allegri è il tecnico che, in questa prima parte di Serie A, ha effettuato il minor numero di sostituzioni. Dietro questa gestione apparentemente conservativa non c’è una semplice scelta tattica, ma una problematica strutturale legata a una rosa corta, che costringe l’allenatore a spremere sempre gli stessi uomini.

I numeri non mentono: l’organico del Diavolo conta attualmente soltanto 19 giocatori di movimento, una cifra troppo bassa per reggere i ritmi di una stagione logorante. Nonostante questa limitazione, il rendimento è stato finora eccellente, con il Milan che occupa il secondo posto in classifica, a soli due punti di distanza dalla Roma capolista. Tuttavia, se l’obiettivo è quello di lottare fino alla fine per lo scudetto (strappandolo idealmente dal petto del Napoli campione in carica), la dirigenza dovrà intervenire pesantemente nella sessione invernale.

Calciomercato Milan, due le necessità di Allegri a gennaio

Per mantenere il passo delle rivali, a gennaio serviranno investimenti mirati in zone nevralgiche del campo. Le priorità individuate sono due: in difesa serve assolutamente un altro centrale per garantire rotazioni e solidità, mentre in avanti la squadra ha bisogno di un vero numero 9, un centravanti di ruolo che possa dare peso all’attacco e alternative tattiche ad Allegri. Senza questi correttivi, il rischio che la squadra arrivi col fiato corto ai mesi decisivi di primavera è concreto.

