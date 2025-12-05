HANNO DETTO
Zazzaroni Commenta l’Eliminazione del Milan e Pone un Dubbio sul Mercato
Zazzaroni Commenta l’Eliminazione del Milan e Pone un Dubbio sul Mercato. Segui le ultimissime sui rossoneri
La seconda sconfitta stagionale del Milan è arrivata nel momento più doloroso: in una gara a eliminazione diretta. Dopo il passo falso iniziale contro la Cremonese in campionato, l’uscita dalla Coppa Italia per mano della Lazio ha messo fine a un obiettivo secondario, ma pur sempre ambito, assente da tempo immemore nella bacheca rossonera. Se da un lato l’eliminazione brucia, soprattutto per il grande feeling che il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico toscanoesperto in questa competizione, ha con la coppa, dall’altro lato può essere vista come una “sveglia” salutare per il Diavolo, un monito per mantenere alta la concentrazione.
L’Analisi di Ivan Zazzaroni: Efficacia e Limiti Economici
Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha offerto un commento approfondito sul suo giornale, analizzando il match e, soprattutto, le prospettive finanziarie del club.
Zazzaroni descrive l’andamento della partita come un crescendo:
“È uscita una partita che nel primo tempo non ha riservato emozioni: solo tanto impegno e tanta corsa. È notevolmente cresciuta dopo l’intervallo poiché il Milan ha cercato con insistenza il vantaggio, ma con scarsa efficacia, e la Lazio ha deciso di sfruttare la velocità di Isaksen e Zaccagni.”
Il giudizio del direttore non è solo tecnico. Egli mette in relazione i destini delle due panchine: mentre Maurizio Sarri, l’allenatore toscano dei biancocelesti, “comincia a dare un senso alla stagione“, per il Milan di Allegri l’uscita da una delle due competizioni è un fatto. Ma il punto focale della critica di Zazzaroni riguarda il mercato di gennaio, gettando un’ombra sulla capacità di rinforzare la squadra.
Il Nodo Mercato: Elliott e RedBird Non Vogliono Rischi
Zazzaroni evidenzia una criticità dirigenziale che potrebbe ostacolare il lavoro del tecnico e del suo staff: Allegri esce dalla Coppa con la “consapevolezza di non riuscire a completare l’organico” come vorrebbe. Il motivo? I fondi di investimento proprietari del club non sembrano propensi a sborsare nuove risorse:
“né Elliott, né Red Bird sembrano disposti a rischiare altri soldi (chi li ha) a gennaio.”
Questo scenario pone un’enorme pressione sul nuovo Direttore Sportivo (DS), Igli Tare, l’esperto dirigente albanese appena arrivato a Milanello. Tare dovrà dimostrare tutta la sua abilità negoziale e la sua competenza nello scouting per rinforzare la rosa di Allegri (soprattutto in attacco, dopo la scarsa efficacia vista a Roma) con operazioni a basso costo o scambi intelligenti, rispettando i vincoli di bilancio imposti dalla proprietà. La corsa Scudetto del Diavolo dipende ora anche dalla sua creatività sul mercato.