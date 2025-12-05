Zazzaroni Commenta l’Eliminazione del Milan e Pone un Dubbio sul Mercato

La seconda sconfitta stagionale del Milan è arrivata nel momento più doloroso: in una gara a eliminazione diretta. Dopo il passo falso iniziale contro la Cremonese in campionato, l’uscita dalla Coppa Italia per mano della Lazio ha messo fine a un obiettivo secondario, ma pur sempre ambito, assente da tempo immemore nella bacheca rossonera. Se da un lato l’eliminazione brucia, soprattutto per il grande feeling che il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico toscanoesperto in questa competizione, ha con la coppa, dall’altro lato può essere vista come una “sveglia” salutare per il Diavolo, un monito per mantenere alta la concentrazione.

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha offerto un commento approfondito sul suo giornale, analizzando il match e, soprattutto, le prospettive finanziarie del club.

Zazzaroni descrive l’andamento della partita come un crescendo:

“È uscita una partita che nel primo tempo non ha riservato emozioni: solo tanto impegno e tanta corsa. È notevolmente cresciuta dopo l’intervallo poiché il Milan ha cercato con insistenza il vantaggio, ma con scarsa efficacia, e la Lazio ha deciso di sfruttare la velocità di Isaksen e Zaccagni.”