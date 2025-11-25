Zazzaroni analizza la lotta scudetto e celebra Allegri, Gasperini e Conte. Segui le ultimissime sui rossoneri

Un’analisi lucida e profonda sui vertici della Serie A arriva oggi dalle colonne del Corriere dello Sport, nell’editoriale firmato dal direttore Ivan Zazzaroni. Il giornalista e opinionista ha messo in risalto come l’attuale lotta per lo Scudetto sia dominata da tre figure che, negli ultimi quindici anni, sono state i prototipi di altrettanti, ma differenti, modi di fare calcio vincente: Massimiliano Allegri, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini.

La Sorpresa Assoluta: La Roma di Gasperini

Secondo Zazzaroni, la “sorpresa assoluta del primo terzo di campionato non può che essere la Roma“. La squadra capitolina, nonostante giochi “senza centravanti“, sta ottenendo risultati straordinari grazie alla guida di Gian Piero Gasperini. L’allenatore bergamasco è definito dal direttore come una “guida esperta e geniale“, nonché il “teorico del poliruolo“, capace di estrarre straordinarie risorse da una rosa ben consapevole dei propri limiti. La sua visione di calcio totale sta attualmente pagando con il primato in classifica.

Milan e Napoli: La Sfida dei Veterani

Meno sorprendente, ma altrettanto incisivo, è il percorso del Milan e del Napoli.

Il Milan di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, ha dimostrato la sua ritrovata forza vincendo (anche) il cruciale Derby, un successo che ha permesso ai rossoneri di agganciare il Napoli di Antonio Conte. L’allenatore salentino, nonostante le recenti fantasie e le voci social (definite da Zazzaroni “fantasie non solo social di novembre“) su possibili tensioni nello spogliatoio, mantiene la squadra partenopea ai vertici.

Questi tre maestri del gioco – Gasperini, Allegri e Conte – rappresentano dunque la vera essenza del calcio italiano contemporaneo, ognuno con la sua specifica filosofia vincente.

L’Impegno di Tare per il Pragmatismo Allegriano

La scelta del Diavolo di puntare sul pragmatismo e sul risultatismo di Allegri si inserisce perfettamente in questa panoramica di grandi allenatori. Ora, è compito del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare garantire che al tecnico venga fornita una rosa capace di esprimere la sua visione con la massima efficacia. Come osservato anche per la Roma di Gasperini, la mancanza di un centravanti incide; Tare dovrà assicurare i giusti rinforzi affinché il Milan, forte della mentalità ricostruita da Allegri, possa competere con la sorpresa Roma e l’agguerrito Napoli di Conte per la conquista finale dello Scudetto.