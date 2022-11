Zazzaroni: «Il livello del Mondiale è molto basso, vi spiego perchè»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato le prime gare del Mondiale in Qatar: le sue dichiarazioni

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato così di Qatar 2022:

«Se i qatarioti volevano rendere sorprendente e più interessante il loro disorganizzatissimo, contestatissimo Mondiale per il momento ci sono riusciti. Le sconfitte dell’Argentina e della Germania con sauditi e giapponesi – e per altre ragioni quella del ricchissimo Qatar con il povero Ecuador – hanno infatti moltiplicato le attenzioni su un torneo in cui i grandi sembrano molto meno grandi e i piccoli e medi molto meno piccoli e medi”. Il giornalista evidenzia come il livello si stia “abbassando da anni in modo costante, ma pochi si sono accorti che sono spariti i campioni ‘veri».