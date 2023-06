Zaniolo a Sky: «Devo ringraziare Mancini, ora..»

Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio della sfida di Nations League tra gli Azzurri e la Spagna. Di seguito le sue parole

RITORNO IN NAZIONALE – «Viene prima l’obiettivo di squadra rispetto a quello personale, oggi l’obiettivo è andare in finale».

ARIA DI CAMBIAMENTO – «Tutti remiamo dalla stessa parte, siamo una squadra con gente esperta e gente giovane, è il giusto mix per fare cose importanti. Vogliamo la finale».

MANCINI – «Lo devo ringraziare per tutto quello che ha fatto e fa per me, oggi spero di ripagarlo in campo».

COME SI BATTE LA SPAGNA – «Occorre innanzitutto una grande fase difensiva e poi ripartire per farli male. Siamo preparati, vogliamo vincere».