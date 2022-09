Zanetti: «Sarà un piacere affrontare i campioni d’Italia». Le parole del tecnico del club toscano

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa del match di domani sera contro il Milan. Ecco le parole del tecnico del club toscano:

«L’obiettivo di vincere è quello per cui lavoriamo duramente ogni giorno, a Bologna è arrivata una vittoria figlia delle prestazioni. L’autostima non ci è mai mancata. La partita di domani sarà contro i campioni d’Italia con merito, è stato un piacere analizzare il Milan perché giocano bene in tutte le fasi. Ha tante soluzioni, aggressività, condizione fisica, imposta bene, e quindi è un banco di prova importante».