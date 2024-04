Buongiorno Milan prima scelta per la difesa: resistono anche queste tre alternative. I DETTAGLI e le possibili mosse

Il calciomercato Milan è pronto ad accendersi: in casa rossonera, parallelamente alla decisione sul nuovo allenatore, vanno avanti anche le riflessioni che riguardano gli obiettivi per l’estate.

In particolare per la difesa lì dove, secondo Tuttosport, ci sarebbe un solo nome in pole position: si tratta di Alessandro Buongiorno del Torino, per il quale un tentativo era stato fatto già in inverno. Tre le possibili alternative: Brassier, Lacroix e Todibo.