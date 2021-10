Zanetti: «Ibrahimovic campione senza tempo, ricordo quel rigore...»

Javier Zanetti parla di Zlatan Ibrahimovic: ecco le dichiarazioni dell’ex capitano dell’inter e compagno di squadra dello svedese

Javier Zanetti scrive a Zlatan Ibrahimovic: domani lo svedese compie 40 anni. Le parole su La Gazzetta dello Sport.

«Grazie Zlatan. Grazie per quello scudetto a Parma. Ricordo bene tutto: la partita si era messa male, avevamo tante assenze, il campo era pesante e il risultato non si sbloccava. Poi sei entrato tu. Noi lo sapevamo. Sapevamo che prima o dopo saresti entrato, sapevamo di avere un jolly da giocarci. E che jolly: hai fatto una doppietta, dopo il primo gol tutta la squadra sopra di te, poi l’abbraccio con Moratti nello spogliatoio, indimenticabile. Ti conosco nella doppia veste: compagno sì, ma sei stato pure un grande avversario. Con quel fisico che ti ritrovi, marcarti è sempre stato complicato: lo era in allenamento, figurarsi in partita. Ma ho due foto di te ben impresse, da avversario. La prima è il rigore che hai calciato con la maglia del Milan nel 2012: in porta c’era Julio Cesar, avete cominciate a dirvi di tutto, Julio ha provato a innervosirti ma non ci è riuscito, hai segnato lo stesso. L’altra foto è dell’anno del Triplete: a Barcellona c’eri tu che provavi a buttarci fuori, a un certo punto ti avvicini a parlare con Guardiola a bordo campo e da dietro arriva Mourinho a infastidirvi. Mi viene da ridere ancora oggi! Tanti auguri Zlatan, sei un campione senza tempo: goditi questo compleanno!».