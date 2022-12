Zanetti: «Lautaro ha avuto problemi fisici al Mondiale»

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato a Tyc Sport di Lautaro e del suo Mondiale con l’Argentina

«Ho fatto i complimenti a Lautaro per il Mondiale. Ha giocato bene e ha dato il suo contributo importante sia con il rigore contro l’Olanda e sia in finale. Poi ha giocato con alcuni problemi fisici che non gli hanno permesso di essere al 100%».