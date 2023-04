Zanetti a Dazn: «Se concedi spazio al Milan rischi la goleada». Le parole del tecnico dell’Empoli dopo il pareggio a San Siro

Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Milan. Ecco le parole del tecnico dell’Empoli:

TOGLIERE SPAZIO AL MILAN – «Assolutamente sì, lo diciamo senza vergogna. Per una squadra che deve salvarsi ci sono anche queste partite. Se concedi spazio al Milan rischi di andare a casa con una goleada. Prima di partire da Empoli ci siamo fatti un carico di umiltà per lottare su ogni pallone e tenere il ritmo più basso possibile, questo alla fine ci ha premiato».

RAPPORTO CON I GIOVANI – «Dipende molto dall’educazione che hanno. Il nostro settore giovanile è di altissimo livello, mentalizza i calciatori. Quando arrivano in prima squadra sono già indirizzati e io devo solo tenerli all’interno di un binario. Io devo salvare la squadra, contano i punti, e ci stiamo riuscendo con i giovani in campo perché sono giovani forti»

DE WINTER – «Arriverà a giocare nei top club. Quando c’è da fare una partita secca non ne ha sbagliata neanche una, quando invece c’è da dare continuità ha lasciato giù qualcosa. Ma è normalissimo, sta maturando. L’anno scorso giocava in Serie C, quest’anno ha giocato tanto e quando l’ha fatto ha giocato molto bene».

PERISAN – «Quello del secondo portiere è un ruolo sicuramente importante. Ci crediamo, pensiamo che possa diventare un grande portiere. Deve sostituire il miglior portiere della Serie A di questa stagione, ha un grande peso. Bene per il futuro dell’Empoli nel caso partirà Vicario, avremo già un portiere pronto»