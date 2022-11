Zancan: «Leao? Ha la fiducia di Santos»

ntervenuto a Sky Sport 24, Federico Zancan ha parlato così di Rafael Leao e del suo ruolo nel Portogallo in questo Mondiale

ntervenuto a Sky Sport 24, Federico Zancan ha parlato così di Rafael Leao e del suo ruolo nel Portogallo in questo Mondiale:

«Ha certe caratteristiche, è un calciatore che tieni in panchina perché sai che nella mezz’ora finale, in un Mondiale così equilibrato e con tante partite che fatichi a sbloccare, potrebbe avere un grosso impatto. In Nations League ha fatto 6 partite, 3 da titolare e 3 partendo dalla panchina: ha la fiducia di Santos secondo me. Lì davanti comunque sono tantissimi, un posto fisso è di Cristiano Ronaldo, che tra l’altro non viene sostituito. Leao deve ritagliarsi il suo spazio: dalla sua ha il talento ed il fatto che non c’è neanche Diogo Jota, altro calciatore che poteva ambire ad essere titolare fisso»