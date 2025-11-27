Zambrotta operato alle gambe, l’ex Milan torna a casa e ringrazia i fan: «Tutto procede bene, vado dritto…» – FOTO

Zambrotta operato: l’ex terzino risolve il problema delle “gambe a parentesi” e rassicura tutti su Instagram dopo le dimissioni.



Nei giorni scorsi, il mondo del calcio si è stretto attorno a Gianluca Zambrotta, finito sotto i ferri per una delicata operazione alle gambe. L’intervento si è reso necessario per risolvere in maniera definitiva il problema strutturale delle cosiddette “gambe a parentesi”. La buona notizia è arrivata proprio oggi: l’ex terzino rossonero è stato dimesso ed è finalmente tornato a casa.

Appena rientrato, il campione del mondo ha voluto utilizzare il suo profilo Instagram per ringraziare pubblicamente tutte le persone che gli hanno dedicato un pensiero o un messaggio di supporto dopo l’intervento.

IL POST SOCIAL – «Ciao a tutti, grazie davvero per l’affetto di questi giorni. Siete stati tantissimi: non sono riuscito a rispondere a tutti, ma vi ho letti uno per uno. Oggi sono a casa e tutto sta andando come deve. Ci aggiorniamo nei prossimi giorni… piano piano ma dritto… Zambro».