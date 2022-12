Gianluca Zambrotta in un’intervista a Sportweek ha detto la sua sugli allenatori campioni del Mondo del 2006 in Serie B

«Sinceramente no. O meglio non mi aspettavo che tutti intraprendessero la carriera da allenatore. Nella Nazionale del 2006 c’erano giocatori più “portati” a diventarlo a partire da Pirlo e Gattuso. De Rossi dimostrava un’apertura mentale che poteva far pensare a un suo futuro da tecnico, ma all’epoca era molto giovane. Di Gilardino, Inzaghi e Grosso devo dire che non avrei messo la mano sul fuoco su un loro domani in panchina»