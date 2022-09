Zaccheroni: «Milan? i giovani possono solo crescere, su Pioli..»

Alberto Zaccheroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dicendo la sua tra le varie sul Milan e il lavoro di Pioli

«Sono tutti giocatori che possono solamente crescere. Non abbiamo visto ancora il miglior Leao. Giroud è partito bene. Pioli è abituato a cambiare spesso, ora gioco poco in ampiezza: i terzini giocano molto in mezzo al campo per creare superiorità. È questa la chiave delle ultime partite»