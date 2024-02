Zaccardo: «Milan-Napoli importante per entrambe». Poi scommette su un rossonero: le sue dichiarazioni in vista del big match

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Cristian Zaccardo ha parlato così in vista del match di questa sera tra Milan e Napoli. Le sue dichiarazioni.

ZACCARDO – «Sarò allo stadio, seguirò la partita in modo particolare. Il Napoli ha bisogno di punti per tornare in zona Champions, il Milan deve avvicinarsi alle prime posizioni. Leao e Kvara? Due giocatori fortissimi, tra i migliori del campionato italiano. Fanno la differenza per entrambe le squadre. Sempre bello vederli dal vivo. Simpatizzo Milan, vivo a Milano. Però ci tengo anche al Napoli e auguro ad entrambe di conquistare i propri obiettivi»