Zaccardo ex Milan, il suo commento su Fonseca: «Per me dare fiducia a Fonseca: scelta questa strada. Il calcio non ha equilibrio. Sulla favorita allo Scudetto per me...»

Le parole dell’ex difensore del Milan Cristian Zaccardo riguardo il presente che si vive a casa Milan con Paulo Fonseca in bilico

Intervenuto ai microfoni di Tmw dalla Padel Pro Am Cup a Viareggio, l’ex difensore del Milan Cristian Zaccardo ha rilasciato queste dichiarazioni sul presente che si vive in casa rossonera dopo la sconfitta con la Fiorentina.

PAROLE – «Non c’è equilibrio nel calcio. Vinci delle partite, come il derby, e poi ne perdi altre. Ci sono stati dei cambiamenti, è troppo presto per giudicare. Fiducia a Fonseca? Sì. Quando uno sceglie una strada… poi chi la vive nel quotidiano sa molte più cose di noi. Ma tutte le squadre sono ancora in carreggiata. L’Inter sulla carta è la più forte, il Napoli era partito male dopo la partita col Verona e ora invece è una squadra solida, che si difende bene e vince-. C’è l’Atalanta, che per me può essere l’anti-Inter. C’è la Juventus che ha cambiato tanto, la Lazio è in ripresa, la Roma pure ha cambiato. E’ ancora presto per giudicare, aspettiamo la fine del girone d’andata».