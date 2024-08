Zaccagni sui RIGORI non dati alla Lazio contro il Milan: «L’arbitro in campo mi ha SPIEGATO questa cosa»

Mattia Zaccagni ha parlato dopo il pareggio dell’Olimpico tra Lazio e Milan di Serie A 2024/25. Le sue dichiarazioni

Mattia Zaccagni ha parlato così a LSC dopo Lazio Milan.

OCCASIONE SPRECATA – «Non pensavo di essere in fuorigioco, ho pensato di metterla sotto le gambe del portiere ma non sono riuscito a dare forza al tiro. Siamo stati bravi a rimanere in partita, primo tempo sottotono, poi abbiamo fatto un secondo tempo di altissimo livello. Abbiamo concesso una ripartenza a loro e ci hanno punito. C’è un po’ di rammarico ma anche tanta soddisfazione per l’atteggiamento e per tutto il resto».

RIGORI NON DATI – «Il regolamento è cambiato, l’arbitro mi ha spiegato in campo cosa è successo, ma è stato chiaro e obiettivamente gli estremi per il rigore non c’erano».

