Zaccagni: «Milan? Testa al Bologna, su Immobile..»

Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria sul campo del Sassuolo:

«Giovedì sarà una partita importante in Coppa Italia e solo dopo penseremo al Milan. Siamo stati bravi dopo l’uscita di Ciro. Sapevamo come metterci in campo senza di lui, già lo avevamo ftto prima della sosta. Io con Luis Alberto ho un’intesa pazzesca, mi paice giocare con lui, ci troviamo e mi diverto. Noi cerchiamo di affrontare tutte le partite allo stesso modo. Non ho visto grandi occasioni del Sassuolo. A differenza dell’Empoli ci abbiamo messo più cattiveria e abbiamo vinto la partita»