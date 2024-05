Yazici Milan, l’attaccante si è proposto ai rossoneri! Cosa filtra dopo l’ultima intervista della punta del Lille

Nelle ultime ore Yazici si è proposto dal Lille attraverso un’intervista rilasciata a Telefoot: «Mi fa piacere che molti club importanti si interessino a me, ho ancora tanti sogni da realizzare nel calcio. Non si può restare insensibili davanti a club come il Milan, che per me significa giocatori alla Ronaldinho, Beckham» ha dichiarato.

Il Milan, come noto, sta continuando la propria caccia al nuovo attaccante, obiettivo principale in vista dell’estate ormai alle porte. Yazici non è però un nome che al momento scalda la dirigenza rossonera, impegnata su ben altri profili. Lo riporta il Corriere dello Sport.