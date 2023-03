Jacobelli: «In Serie A abbiamo una grande lotta per la Champions League». Le parole del giornalista sul livello del campionato italiano

Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di TMW del campionato italiano e della corsa Champions, di cui fa parte anche il Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Io credo che il livello del calcio italiano si sia alzato. Se penso, poi, che ci stanno persone come il PSG che hanno speso 1 miliardo e mezzo e non hanno vinto nulla, capisco che non serve solo spendere per vincere. Ci si i alcuni problemi del nostro calcio come la gestione dei conti. Guardando però i risultati e il programma della Serie A vediamo ancora un grandissimo Napoli e la grande lotta per la Champions League».