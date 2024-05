Milan Genoa, prevista una contestazione a San Siro: il MOTIVO e cosa farà la Curva Sud nel match di domenica prossima

Sono settimane difficili in casa Milan, dall’eliminazione in Europa League alla sconfitta nel derby, i rossoneri stanno affrontando il momento più difficile della stagione e nella gara casalinga di domenica prossima contro il Genoa anche i tifosi si faranno sentire. Oltre ad essere messo in forte discussione Stefano Pioli, i supporters rossoneri chiederanno una reazione anche ai calciatori.

Per questo motivo, come riferisce Tuttosport, nel match contro il Grifone la Curva Sud si farà sentire e la risposta del pubblico di San Siro sarà molto ridotta rispetto al solito: secondo il quotidiano lo stadio sarà mezzo vuoto come contestazione.