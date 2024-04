Xavi Milan, manca l’accordo del tecnico col Barcellona! Gli SCENARI per il suo futuro in caso di addio. Rossoneri alla finestra?

Tra i nomi dei papabili sostituti di Stefano Pioli sulla panchina del Milan c’è anche quello di Xavi. Il futuro del tecnico spagnolo è ancora incerto, ma sembra sempre più vicino il suo addio al Barcellona.

Come fa sapere Fabrizio Romano su X, i colloqui avvenuti oggi tra l’allenatore e Laporta, presidente dei blaugrana, non hanno portato ad alcun accordo. Il presidente prova a trattenere il tecnico, ma comincia anche a guardarsi attorno per cercare dei sostituti. A breve dovrebbe arrivare la decisione definitiva.