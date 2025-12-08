 Xabi Alonso, caos clamoroso in casa Real Madrid. Ultime
Xabi Alonso, caos clamoroso in casa Real Madrid: spagnolo verso l'esonero? Cosa sta succedendo

Xabi Alonso, notte di fuoco al Bernabeu: il tecnico ha le ore contate, ecco l’ultima chance prima dell’esonero da parte del Real Madrid

È scoppiata una vera e propria tempesta in casa Real Madrid. La pesante sconfitta per 0-2 contro il Celta Vigo ha fatto traballare pericolosamente la panchina di Xabi Alonso, finito ora sotto esame diretto della dirigenza. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i vertici dei Blancos si sono riuniti in un vertice notturno al Bernabeu per discutere il futuro del tecnico basco: la fiducia è stata confermata, ma è rigorosamente a tempo e vincolata a un ultimatum preciso.

La sfida di mercoledì in Champions League contro il Manchester City sarà l’ultima spiaggia: in caso di ko contro Guardiola, scatterà l’esonero immediato. Mentre parte il toto-nomi per la successione — con Klopp, Solari e Arbeloa in lizza, mentre Zidane appare defilato in attesa della Francia dopo il 2026 — Alonso prova a mantenere la calma, pur ammettendo la gravità del momento:

PAROLE – «Siamo tutti uniti. Le sconfitte fanno male, ma dobbiamo guardare avanti. Mercoledì arriva la Champions e dobbiamo mostrare un’altra faccia. Mi gioco il posto? È una partita da tre punti in Champions».

