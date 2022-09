Women’s World Cup 2023, sorteggiati gli accoppiamenti dei playoff: ecco i dettagli

Ecco gli accoppiamenti dei primi due turni dei playoff della Women’s World Cup 2023

La FIFA ha reso noto gli accoppiamenti per i playoff di qualificazione alla Women’s World Cup che riguardano le Nazionali UEFA. Ecco i primi due turni:

Primo turno (6 Ottobre)

Scozia-Austria

Galles-Bosnia Erzegovina

Portogallo-Belgio

Secondo turno (11 Ottobre)

Portogallo-Belgio vs Islanda

Scozia-Austria vs Repubblica d’Irlanda

Svizzera vs Galles-Bosnia Erzegovina