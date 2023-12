Wilson lancia la sfida: «Non ci resta che battere il Milan, loro una squadra eccellente. Su Tomori...»

L’attaccante del Newcastle, Callum Wilson, si è espresso così in vista del match di stasera in Champions League contro il Milan

Intervenuto ai microfoni di TNT Sports, Callum Wilson, attaccante del Newcastle, ha parlato così in vista del match di stasera contro il Milan.

MOTIVAZIONI – «Abbiamo lavorato duramente per arrivare in questa posizione la scorsa stagione e siamo qui adesso. Se al momento del sorteggio aveste detto di avere questa opportunità all’ultima giornata, l’avremmo colta. Ci troviamo qui e non ci resta che battere la squadra che abbiamo davanti. Al momento del sorteggio e vedendo il calendario e il modo in cui sono andate le cose, sapevamo che questa partita sarebbe stata di grande importanza per noi, in casa contro il Milan. Abbiamo detto che questo potrebbe essere un momento decisivo, e che momento sarebbe farlo a casa davanti ai fan e dare loro qualcosa da ricordare. È ciò di cui sono fatti i sogni».

TOMORI – «Tomori è un grande giocatore, lo conosco dall’Inghilterra. Indipendentemente da chi c’è al suo fianco, sono sicuro che sarà in grado di fare un grande lavoro e chiunque subentrerà sarà un sostituto più che adeguato. Sono una squadra eccellente».

SUL MATCH COL PSG – «Ovviamente non è un bel modo di subire gol, alla fine. Da calciatore è deludente, ma bisogna mettere subito da parte le proprie emozioni. Avevamo una partita di Premier League subito dopo la quale dovevamo provare a vincere, perché alla fine questo è il nostro pane quotidiano, e ce l’abbiamo fatta».

OBIETTIVI – «Ovviamente non è un bel modo di subire gol, alla fine. Da calciatore è deludente, ma bisogna mettere subito da parte le proprie emozioni. Avevamo una partita di Premier League subito dopo la quale dovevamo provare a vincere, perché alla fine questo è il nostro pane quotidiano, e ce l’abbiamo fatta».