Webb lancia la proposta: «Gli ex calciatori diventino arbitri»

La proposta dell’ex arbitro internazionale, Howard Webb: «Chi ha giocato ora potrebbe essere apripista e diventare arbitro»

Howard Webb, responsabile del settore arbitrale della Premier League, ha proposto di aprire le porte agli ex giocatori, invitandoli a diventare arbitri. Di seguito le sue parole.

EX CALCIATORI COME ARBITRI – «Dobbiamo guardare a come possiamo attirare gente e abbiamo sempre faticato a coinvolgere ex giocatori, sono sicuro che ci sarà qualcuno che vorrà essere un apripista. Qualcuno che abbia giocato nella Football League, perché chi ha fatto parte di club di vertice magari ha altre opportunità».

PROFILO IDEALE – «Chi ha avuto un’onesta carriera, con una buona conoscenza del calcio, magari va per la trentina ed è reduce da un infortunio o da altre situazioni che non gli consentono più di giocare con regolarità. Siamo pronti ad accoglierli a braccia aperte con le abilità maturate in carriera, a patto che possiedano le altre qualità necessarie per arbitrare con successo».