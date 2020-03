Vranckx per il Milan, lo consiglia anche Carlo Pellegatti

Vranckx: Carlo Pellegatti, nel suo consueto intervento su YouTube, ha parlato di un profilo perfetto per il Milan del futuro

Carlo Pellegatti, nel suo consueto intervento su YouTube, ha parlato di un profilo perfetto per il Milan del futuro: «Vi assicuro che le squadre stanno già lavorando per avere idee, possibilità e opzioni per la prossima stagione. C’è una giocatore classe 2002, quindi diciottenne, che ha tutte le caratteristiche per essere il giocatore ideale per la filosofia del Milan, sia che rimanga Pioli e sia che arrivi Rangnick. Il ragazzo si chiama Aster Vranckx, belga, che in questo momento gioca nel Mechelen. Gioca titolare da dicembre, è ambidestro, ed è ideale nel 4-3-3 anche come mezzala».

Poi il giornalista chiarisce: «È una mezzala di inserimento: ha gambe lunghe ma anche velocità, un giocatore completo, un giocatore dalla ampia visione di gioco. Il costo non è eccessivo, dai 5 ai 7,5 milioni di euro: rientra perfettamente nei canoni del giocatore giovane di prospettiva. Ha facilità di inserimento ma il gol in questo momento non è tra le sue priorità durante le partite: solo 1 in 9 match. Interessa al Brugge e al Feyenoord, ma il Milan è forte sul mercato belga. Vranckx potrebbe essere una figura ideale per il Milan giovane della prossima stagione. È un giocatore da seguire, vedremo se il Milan affonderà il colpo».