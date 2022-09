Vranckx: «Il progetto del Milan mi piace. Su De Ketelaere...»

Intervistato dal Nieuwsblad, giornale belga, Vranckx ha parlato del suo momento tra Belgio Under 21 e l’arrivo al Milan.

Sul periodo in Germania: «Le cose non sono andate come ci si aspettava a Wolfsburg»

Se il vecchio allenatore fosse rimasto… «Non posso davvero rispondere, non lo so. Nel calcio le cose possono cambiare rapidamente. Il nuovo allenatore mi aveva detto che al momento vedeva meglio altri giocatori e che avrebbero avuto la priorità. Mi ha anche detto che mi considerava un buon giocatore e tutte queste cose, ma che non poteva darmi i minuti di gioco che volevo»

Sul trasferimento al Milan: «Dovevo cercare una soluzione e il progetto del Milan mi piaceva molto. Lavorano molto con i giovani giocatori e mi hanno subito dimostrato che vogliono davvero darmi delle possibilità. Anche se ovviamente devo lavorare molto, è così che funziona in un grande club. Fa parte del lavoro»

Sulla convocazione ai prossimi Europei: «Quando prendo una decisione, la sostengo sempre al 100%. Se arriva, arriva. Se non arriva, mi dispiacerà molto. Ma non mi pentirò di essere andato al Milan, questo è certo»

Sul rapporto con gli altri belga del Milan: «Frequento molto Charles, mi ha anche dato qualche consiglio. Sono molto felice per questi ragazzi e il mio momento arriverà»

Sul Belgio: «Voglio diventare un Red Devil il prima possibile, ma non mi dico subito: entro due anni devo esserci»

Sul ruolo in U21: «Sono sempre uno dei leader del gruppo in ogni caso, ora che mi è stata data la fascia di capitano devo dimostrarlo ancora di più. Non che io sia il tipo di persona che vuole stabilire le regole fuori dal campo. Nelle giovanili, a volte, sono stato capitano, ma di solito giocavo con una squadra più grande e il capitano era qualcuno più grande di me»