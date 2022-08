Voelkerling Persson: «Ibrahimovic per me è quasi un dio…». Le parole del giovane calciatore del Lecce

Joel Voelkerling Persson ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione al Lecce di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole dello svedese classe 2003:

«Quando penso ai giocatori svedesi che hanno giocato in Italia penso solo ad Ibra. Per me è quasi un Dio, non è un idolo, ma un punto di riferimento: vorrei essere come lui»