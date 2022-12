Vlahovic sulla situazione in casa Juve: «Non ho capito bene che cosa sia successo». Le parole dell’attaccante bianconero

Dusan Vlahovic ha parlato alla Gazzetta dello Sport di quello che sta succedendo in casa Juventus. Ecco le parole dell’attaccante serbo:

«Vediamo ora quando torno in Italia, non ho capito bene che cosa sia successo. Non ne abbiamo parlato. Preoccupazioni? Io sono un calciatore, sono concentrato sul campo».