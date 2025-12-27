Vlahovic Milan, colpo a parametro zero? Summit segreto tra Tare e Ristic. Segui tutti gli aggiornamenti

Le manovre del Diavolo sul mercato non si fermano mai e, stando alle ultime indiscrezioni, la dirigenza sta già gettando le basi per un’operazione clamorosa che potrebbe sconvolgere la Serie A. Il Milan sta guardando con estrema lungimiranza oltre la sessione invernale, puntando dritto all’estate del 2026. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il club meneghino sarebbe balzato in prima fila per assicurarsi le prestazioni di Dusan Vlahovic, il potente centravanti serbo noto per il suo straordinario senso del gol e la fisicità dominante in area di rigore, qualora dovesse liberarsi a parametro zero.

Il summit segreto: Igli Tare muove le pedine

La conferma di questa incredibile accelerazione dei rossoneri arriva da un indizio quasi inequivocabile: un incontro “vis a vis” avvenuto proprio la scorsa settimana a Milano. Il protagonista dell’operazione è Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese carismatico e stratega del mercato internazionale, che avrebbe incontrato segretamente Darko Ristic, l’agente del calciatore. Tare, celebre per la sua capacità di anticipare la concorrenza su profili di alto livello, sta lavorando ai fianchi dell’entourage della punta per costruire un progetto tecnico vincente.

La visione di Massimiliano Allegri

Un’operazione di questa portata ha ovviamente ricevuto il totale gradimento di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina del Milan per riportare pragmatismo, solidità e una gestione magistrale dei campioni. Allegri, che ha già allenato il serbo in passato, lo considera il terminale offensivo ideale per la sua idea di calcio, fatta di verticalizzazioni e concretezza sotto porta. L’innesto di un top player come Vlahovic permetterebbe alla formazione milanista di compiere quel salto di qualità definitivo per tornare a dominare stabilmente sia in Italia che in Europa.

Prospettive future per la compagine rossonera

Se Igli Tare riuscisse a portare a termine questo capolavoro diplomatico, il Diavolo si assicurerebbe uno dei bomber più prolifici del panorama mondiale senza pagare il costo del cartellino. Questa strategia conferma la volontà della società di investire su profili giovani ma già affermati, consolidando il nuovo corso targato Allegri-Tare. Mentre i tifosi della formazione milanista sognano già i gol del serbo a San Siro, i prossimi mesi saranno decisivi per capire l’evoluzione dei passaggi burocratici di questo affare colossale.