Vlahovic Milan, tutto fatto? Potenziale beffa per i rossoneri! La Juventus sta lavorando per questa operazione: la rivelazione mette incertezza ai piani rossoneri

Vlahovic Milan, tutto fatto? Potenziale beffa per i rossoneri! La Juventus sta lavorando per questa operazione: la rivelazione di Jacobone

Alessandro Jacobone, noto giornalista, ha smentito su X le voci relative a un accordo già trovato tra Dusan Vlahovic e il Milan. Tuttavia, ha rivelato dettagli importanti riguardo al futuro del serbo, accendendo i riflettori su una situazione complicata in casa Juventus.

Le voci che legano Vlahovic al Milan si sono intensificate nelle ultime settimane, ma secondo Jacobone, queste smentite sono già state confermate da tempo. Nel suo aggiornamento, l’esperto ha fornito però un’indiscrezione di mercato che, pur non essendo direttamente legata al club rossonero, ha suscitato molta attenzione: la Juventus sta cercando un acquirente per il suo attaccante, nonostante l’infortunio che lo ha colpito recentemente.

LA RICERCA DELL’ACQUIRENTE PER VLAHOVIC – «Le smentite sul trovato accordo le avete già lette, ma nella ricerca di aggiornamenti iniziata già da questa sera, ho ottenuto un’informazione che, pur non legandosi direttamente ai rossoneri, ritengo sia importantissima. La #Juventus sta facendo di tutto per trovare un acquirente per #Vlahovic già da questo Gennaio, e questo nonostante sia infortunato. L’uscita del serbo è argomento usato con diversi intermediari con i quali sono entrati in contatto, #Dovbyk compreso. Mossa disperata, frutto di un braccio di ferro estivo poco produttivo. Situazione da monitorare».

Il futuro di Vlahovic alla Juventus sembra dunque essere in bilico, e il club bianconero, nonostante le difficoltà legate all’infortunio del giocatore, sta cercando di ridurre l’ingaggio del serbo, mettendo in atto strategie con vari intermediari per trovare una soluzione a gennaio. Una situazione che va monitorata con attenzione, soprattutto in vista delle prossime settimane e delle mosse di mercato della Juve.