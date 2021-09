Vlahovic Milan, interviene Biraghi: «Risolverà tutto con la Fiorentina»

Cristiano Biraghi ha parlato del futuro di Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina è da tempo nel mirino del Milan

Biraghi a TGR Toscana ha parlato del futuro di Vlahovic, suo compagno di squadra alla Fiorentina nel mirino del Milan.

«A noi interessa che sia tranquillo e sereno, allenandosi come ha sempre fatto. Gioca come ha sempre giocato e poi le cose tra lui e la società le risolvono tra loro, l’importante è che non vadano a intaccare la serenità dell’ambiente. Ma non penso che succederà: si risolverà tutto».