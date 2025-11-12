Viviano molto critico sul Milan: «Non mi è piaciuto contro il Parma e contro la Roma, quel rigore concesso…». Le ultimissime notizie

Il pareggio per 2-2 del Milan in trasferta contro il Parma, arrivato dopo un doppio vantaggio rossonero nel primo tempo, non è piaciuto a molti addetti ai lavori. Tra i critici c’è anche Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A, che ha analizzato la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare, evidenziando le difficoltà della formazione.

Viviano ha esteso il suo giudizio negativo anche alla gara precedente. «A me il Milan non era piaciuto neanche con la Roma, se non 10 minuti finali di primo tempo e i 10 minuti iniziali di secondo tempo», ha dichiarato l’ex portiere, sottolineando una mancanza di continuità nel rendimento dei rossoneri.

La critica più forte si concentra sulla gestione del risultato contro il Parma. «È una squadra che ha degli evidenti limiti ancora oggi, però non può sul vantaggio di 2-0 una squadra esperta e forte essere in balia del Parma», ha sentenziato Viviano, evidenziando come una squadra che punta allo Scudetto non possa permettersi di subire una rimonta del genere. L’ex portiere ha anche espresso un parere controverso sul rigore concesso al Milan: «Detto questo l’arbitro gli ha dato una mano con un rigore che non c’era».

Riguardo alle scelte tecniche, Viviano ha commentato la sostituzione di Bartesaghi. «Bartesaghi il primo tempo con la Roma non ci ha capito niente, poi ha fatto due/tre buone cose, ma la prima mezz’ora ha giocato con la Roma. E poi riporti Estupiñan che aveva finito con delle belle prestazioni, malissimo all’inizio», ha detto. Infine, Viviano ha ribadito l’importanza di un giocatore cruciale, sposando l’opinione diffusa: «Però sono d’accordo sul fatto che Rabiot serva da morire al Milan, anche per riempire l’area».