Viviano su Maignan: «Non è il più forte del mondo, ma uno dei migliori. Ecco chi è meglio secondo me»

Viviano, ospite del canale di YouTube di Pellegatti, ed ex portiere di Serie A ha commentato alcuni suoi ex colleghi. Tra i quali Maignan

Durante una breve intervista sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, l’ex portiere di Serie A, Emiliano Viviano, ha discusso del rendimento di Mike Maignan e di altri portieri di alto livello. Viviano ha analizzato il confronto tra Maignan e altri numeri uno, esprimendo la sua opinione sui portieri attualmente più forti, ma non senza riconoscere le qualità del portiere del Milan.

IL COMMENTO SU MAIGNAN – «Maignan il portiere più forte del mondo? No, ma è uno dei portieri più forti. Quello che giocava nel Milan prima, Donnarumma, per me è meglio. Insieme metto anche Courtois e Allison: mi piace questo nuovo del Barcellona ma è giovane e mi piace tantissimo Svilar. Caprile? Ovviamente ha giocato per obiettivi diversi ma se il Milan o l’Inter dovessero vendere Maignan o Sommer sarebbe uno dei primi che prenderei».

Le parole di Viviano mettono in luce una visione equilibrata, riconoscendo Maignan come uno dei migliori ma senza elevarlo al livello di portieri leggendari come Donnarumma, Courtois e Alisson. Inoltre, l’opinionista ha fatto il nome di Svilar come un giovane che sta guadagnando il suo apprezzamento.

LEGGI ANCHE –Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale