 Viviano esalta il campione rossonero: «Ormai è una costante»
Viviano esalta il campione rossonero: «Ormai è una costante, ha tolto diverse castagne dal fuoco»

12 minuti ago

Viviano promuove il francese Mike Maignan, leader del Milan, e parla di stagione dei numeri uno: le dichiarazioni

L’ex portiere di Serie A Emiliano Viviano, intervenuto su SportMediaset, ha voluto porre l’accento sulla prestazione degli estremi difensori dopo il ko del Milan. Mike Maignan si conferma una «costante» per i rossoneri, un dato che non è mutato nonostante la sconfitta e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia.

Viviano ha esaltato il portiere francese, sottolineando come nelle ultime partite abbia «tolto diverse castagne dal fuoco», risultando decisivo per i risultati del Diavolo.

L’ex blucerchiato ha poi allargato la sua riflessione a tutto il panorama calcistico, definendo questa stagione come il «campionato e la coppa dei portieri come protagonisti», a dimostrazione dell’importanza crescente del ruolo in Italia.

