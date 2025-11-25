Viviano, l’ex portiere attacca il Milan dopo il derby: «Avete vinto, ma la vostra partita è stata ridicola!». Il giudizio che spiazza

Viviano, l’opinionista non salva il Milan nonostante la vittoria: la critica al gioco, all’Inter e al tempo perso da Maignan. Le dichiarazioni

La vittoria del Milan nel Derby ha generato forti polemiche, trovando una delle voci più critiche e accese nell’ex portiere Emiliano Viviano. Intervenuto ai microfoni di TV Play, Viviano ha espresso un giudizio durissimo sulla prestazione dei rossoneri, che hanno vinto il match per 1-0.

Secondo l’opinionista, nonostante il risultato finale, il Milan ha fatto una «partita ridicola», arrivando ad affermare che «il calcio è proprio un altro sport» se si considerano solo i tre punti ottenuti. Viviano ha basato la sua analisi sulla scarsa propensione offensiva del Diavolo: «Mi ricordate un’azione da gol del Milan? Ha vinto, bravo, ma ha fatto una partita ridicola».

La sua critica si è poi spostata sulla gestione della gara, evidenziando quella che per lui è stata una chiara inferiorità tecnica. L’ex portiere ha citato episodi di nervosismo e perdita di tempo: «Maignan perdeva tempo dopo tre minuti, Gabbia, la palla più vicina, l’ha tirata fuori dallo stadio». L’unico elemento che ha salvato la squadra dal caos totale, secondo Viviano, è stato Modric, l’unico che mette un po’ di ordine in mezzo al campo. La conclusione è netta: «Hanno vinto, probabilmente sono inferiori e Allegri l’ha preparata nella maniera giusta, ma per me ha fatto una partita ridicola».

Nonostante le critiche al Milan, Viviano ha suggerito che anche l’Inter debba interrogarsi, dato che «è la terza partita negli scontri diretti dove non merita di perdere e perde. E questo è un fatto».