Viviano furioso contro Abraham: «Mancanza di rispetto, da allenatore l’avrei sostituito immediatamente!»

Viviano furioso contro Abraham: le parole dell’ex giocatore di Serie A sull’attuale attaccante inglese in forza al Milan

ai microfoni di TV PLAY

VIVIANO ABRAHAM – «Si giuro eh, non farò l’allenatore mai, ma io se vedo la scena, specialmente dopo il secondo rigore, Abraham lo sostituisco, subito. Finito il rigore, che fa gol o che glielo para, lo levo. Perché? Perché già il primo l’ha tirato chi non lo doveva tirare, il secondo gli porti la palla via al rigorista. Poi oh, ci sono delle gerarchie, ma poi è mancanza di rispetto per il tuo compagno di squadra anche».