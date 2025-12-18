Vitale in esclusiva a CagliariNews24: «Scelgo il Milan. Credo che poi una punta la compreranno»

Vitale ha rilasciato un’intervista in esclusiva a CagliariNews24 nella quale si è espresso anche sulla lotta Scudetto

Il giornalista Francesco Vitale ha rilasciato un’intervista in esclusiva a CagliariNews24. Tra i vari argomenti trattati c’è stato anche quello relativo alla lotta per lo Scudetto.

Sfida che vede in piena corsa anche il Milan di Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:

LOTTA SCUDETTO – «Per la squadra dovrei dire Inter, per come Conte riesce a polarizzare i campionati a girone unico dovrei dire Napoli, ma dico Milan per vari motivi. Ha praticamente vinto tutti gli scontri diretti, ha perso solo la prima all’esordio con la Cremonese, segna anche senza attaccanti, ed infine il fattore più determinante è che non gioca le coppe europee quest’anno. Oltre a tutto questo credo che a gennaio una puntata la compreranno. Niclas Füllkrug, deludente al West Ham – dove c’è la maledizione dei numeri 9 – a Milanello può essere una validissima pedina aggiuntiva».

