Virdis: «Milan, i guai sono nei punti che non fai. La strada è lunga»

Pietro Paolo Virdis, ex attaccante del Milan, ha rilasciato qualche dichiarazione alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

LECCE – «Non sarà facile per il Milan. Non seguo il Lecce come i rossoneri, ma sta facendo molto bene. Non ho mai lavorato con Pantaleo Corvino, ma so che è un grande gestore: lo sta dimostrando la sua squadra, che Marco Baroni fa giocare con ritmo.»

COLOMBO – «Ho visto che è un gigante. Veloce, potente, sta facendo grandi cose. Ha iniziato a segnare con regolarità. Spero torni bello carico a Milanello la prossima estate.»

PROBELMI OFFENSIVI DEL MILAN – «Io sono innamorato di Giroud, mi piace troppo. Ha conquistato il cuore dei tifosi con i risultati e le prestazioni. Stessa cosa ha fatto in Nazionale arrivando fino alla finale dei Mondiali. È una persona che ha grande equilibrio e fa ottime cose in campo, da grande attaccante.»

PROBLEMI DEL MILAN – «I guai stanno sempre nei punti che non fai. Non ci voleva quel mezzo passo falso contro la Roma domenica scorsa. Un peccato davvero aver subito quella rimonta nei minuti finali. Alla Coppa Italia, invece, non faccio tanto caso. Questo Milan ha le capacità per battere chiunque. L’importante è non avere superficialità. Ma la strada è ancora lunga. C’è tutto il girone di ritorno. L’importante è essere tornati ai vertici.»

PORTIERE – «Non bisogna prendersela col portiere. La perdita di Maignan è importante, ma è inutile sparare su Tatarusanu, non bisogna addossare le colpe su di lui.»

RIMEDI – «Confido nella gestione di Stefano Pioli, abilissimo nel suo mestiere. Sono convinto che sistemerà tutto. Così come ha portato la squadra allo Scudetto. Chiaro, stavolta è più complicato perchè se il Napoli continua ad andare così forte è dura per tutti. Fin qui la squadra di Spalletti è andata a mille.»

TONALI SQUALIFICATO – «Assenza pesante, non è facile sostituirlo adesso perchè è bravo a far girare la palla. Era partito lento, poi ha preso un altro passo. È salito quando ha cominciato a far bene la fase difensiva. E, soprattutto, ha dimostrato tanto attaccamento al club.»