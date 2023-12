Pincolini boccia il mercato del Milan: «Gli do un voto bassissimo per un motivo»

Vincenzo Pincolini, preparatore atletico, ha bocciato sonoramente la campagna acquisti estiva del club rossonero: le dichiarazioni

Ospite a TeleLombardia, Vincenzo Pincolini ha bocciato il calciomercato Milan estivo:

«Questa sera parlo da tifoso: voto sulla campagna acquisti? 1+. Siamo andati a prendere tanti che avevano già infortuni, e oggi al Milan ne hanno ancora. Pure chi aveva punti interrogativi sulla personalità continua ad averne. Dopo due anni così, dove abbiamo vinto lo scudetto e abbiamo portato a casa un quarto posto andando molto avanti nelle coppe, non abbiamo rinforzato la squadra. Non sono contento dei giocatori che sono a disposizione dell’allenatore, In difesa non c’è una quadra precisa. Non ci siamo rafforzati».