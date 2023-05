Vigorelli su Zaniolo: «A gennaio era nella lista del Milan e Barcellona». Le parole dell’agente dell’ex Roma

Claudio Vigorelli ha parlato ai microfoni di Relevo della trattativa che ha portato Zaniolo al Galatasaray, facendo riferimento anche all’interesse del Milan. Ecco le parole dell’agente dell’ex Roma:

«Aveva bisogno di un cambio di scena. Ha subito due infortuni importanti negli ultimi anni, ma quando cadeva si rialzava sempre. Aveva bisogno di trovare stimoli e motivazioni diverse in un ambiente nuovo. A gennaio ci sono state altre opportunità – come sapete, Milan e Bournemouth – in Italia e in Premier League. Lo cercavano, ma la chiamata del Galatasaray è stata subito accolta con grande entusiasmo. In Turchia la competizione è alta e la società in cui gioca sta lottando per vincere il campionato. Lui c’è con tanto di entusiasmo, sa di difendere i colori di un club storico e ricco di tradizione, ha tanta voglia di tornare a giocare e dimostrare il suo valore al mondo intero. Purtroppo ci sono state situazioni che hanno rallentato la sua crescita. A gennaio, in Spagna, non è stato facile farlo entrare. La situazione non si era proprio creata, il mercato era un po’ bloccato per una questione di ingaggi. Era nella lista del Barcellona, lo confermo, a loro piaceva, ma per motivi economici non era un’operazione fattibile».