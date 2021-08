Vezzali: «Dazn? Impossibile per il Governo ignorare simili problemi tecnici»

La sottosegretaria allo sport Vezzali sottolinea un aspetto determinante per la globale e più completa evoluzione dell’Italia

La sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha rilasciato un’intervista ai colleghi di Calcio e Finanza, concentrandosi prevalentemente sui problemi che in queste prime giornate ha riscontrato Dazn nella trasmissione delle partite della Serie A in streaming. Molti utenti hanno riscontraot un ritardo dell’immagine rispetto all’audio in Sampdoria–Milan.

«La vendita dei diritti sul Campionato di Serie A è gestita in maniera privata dalla Lega di Serie A. Ma è evidente che il tema della trasmissione delle partite è di carattere generale, coinvolge milioni di tifosi e pertanto il Governo, che è al momento necessariamente spettatore, non potrà ignorare le difficoltà ad oggi riscontrate qualora non vengano risolte nelle prossime giornate. Questo è un momento significativo e stiamo seguendo con grande interesse quello che sta riuscendo a fare il mondo del calcio. Grazie alla trasmissione in streaming di gran parte delle partite si sta fortemente contribuendo allo sviluppo della digitalizzazione nel nostro Paese»