Verza senza filtri: «Pioli capo espiatorio? Ecco la verità». Le parole dell’ex calciatore rossonero sulla situazione in casa rossonera

Vinicio Verza ha parlato ai microfoni di TMW della situazione in casa Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«Parto da una constatazione personale e cioè che anche quando ha vinto lo scudetto la squadra non era attrezzata per conquistarlo. C’erano 2-3 formazioni che come organico avevano qualcosa in più, ma il Milan ha saputo sfruttare le mancanze in particolare dell’Inter e ha vinto facendo gruppo. Questa differenza di organico ora è emersa e poi vedo che nel Milan manca un leader, che non era Ibra. Manca un leader a centrocampo, uno alla Pirlo che anche senza il carisma della parola aveva quello del gioco. E’ un’annata particolare, il campionato non è esaltante, ma non credo sia giusto mettere Pioli in discussione. Prima era osannato ora sembra sia il capro espiatorio».