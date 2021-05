Verso Torino-Milan: ultime e probabili formazioni del match in programma questa sera e valido per la trentaseiesima giornata di Serie A

Verso Torino-Milan:

TORINO – Nicola dovrà fare a meno dello squalificato Nkoulou e degli infortunati Milinkovic e Murru. 3-5-2 per i granata: in difesa, a protezione di Sirigu, agiranno Bremer, Lyanco e Buongiorno. Ali di centrocampo saranno Singo e l’ex Rodriguez, mentre nel cuore della mediana dovrebbero giocare Baselli, Mandragora e Linetty. In attacco spazio al tandem Zaza-Belotti.

MILAN – Solito 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli, che dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic. Il problema al ginocchio costringerà con ogni probabilità lo svedese ha saltare le ultime tre partite di questa stagione. Assenti anche Tonali per una contusione e Saelemaekers per squalifica. In difesa Tomori preferito nuovamente a Romagnoli: sarà dunque il centrale inglese ad affiancare Kjaer. Confermatissimi Theo Hernandez e Calabria sulle fasce, così come Donnarumma tra i pali. A centrocampo spazio all’insostituibile coppia Kessie-Bennacer, mentre davanti dovrebbe essere Rebic a sostituire Ibra come prima punta. Il croato sarà supportato da una trequarti formata da Brahim Diaz, Calhanoglu e uno tra Castillejo e Leao.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-5-2) – Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Baselli, Mandragora, Lukic, Rodriguez; Zaza, Belotti. All.: Nicola

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. All.: Pioli