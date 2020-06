Verso Spal-Milan: Pioli conferma l’intenzione di fare turnover

Il tecnico rossonero, nella conferenza di vigilia, ha confermato l’intenzione di modificare l’undici di partenza contro la Spal

Come era prevedibile, il Milan domani sera in casa della Spal farà turnover per far rifiatare gli undici che sono partiti titolari in queste ultime due sfide di campionato (più la Coppa Italia ad eccezione di Castillejo e Theo Hernandez, ndr).

A confermarlo è Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa della vigilia che a precisa domanda, ha così risposto: «Sarà normale fare dei cambi, non posso pensare di far giocare sempre gli stessi. Nelle prime tre gare abbiamo sfruttato il fatto di non aver giocato ogni tre giorni. Ora dovremo abituarci a questo e anche i giocatori devono capire che ci saranno dei cambi».