Verso Napoli-Milan: scusa Rino ma ci servono i tre punti

Il Milan domenica a Napoli dovrà prendersi i tre punti per continuare la caccia alla qualificazione diretta ai gironi di Europa League

Superato il tabù delle vittorie contro le grandi, il Milan ha compiuto quello che sembrava impossibile; arrivare a contendere alla Roma la qualificazione diretta alla prossima Europa League che al momento dista solo due punti.

Per questo motivo, la partita di domenica sera al San Paolo contro il Napoli sarà ancor più importante, per paradosso, rispetto alle sfide contro Lazio e Juventus. Vincere per continuare la caccia, dunque, con buona pace del sempre amato Rino Gattuso, che però per una sera dovrà essere visto come un avversario; un avversario a cui strappare i tre punti ad ogni costo…